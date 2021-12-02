في الصناعات الدفاعية.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع "Poly Defence" الصينية

خلال زيارته لجناح الشركة في معرض "EDEX 2021"

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة الإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة "Poly Defence" الصينية بمعرض EDEX 2021 للاطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

جاء ذلك ضمن فعاليات رابع أيام معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"،

أكد وزير الإنتاج الحربى ، على عمق العلاقات المصرية الصينية ومتانتها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، متابعاً أن التعاون بين الجانب المصري والصيني شهد خلال السنوات الأخيرة زخماً وتطوراً كبيراً، مشيداً بالجناح الصيني في معرض "EDEX 2021" كما أشاد بمشاركة شركة "Poly Defence" بأحدث منتجاتها وأنظمتها الدفاعية والعسكرية، مشجعاً مختلف الشركات الصينية على المشاركة في النسخة الثالثة من المعرض "EDEX 2023".

أوضح ممثلو الشركة الصينية أن "Poly Defence" تأسست عام ١٩٨٤ وأنها متخصصة في مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال العسكري والتي تعود بالنفع على الجانبين، مشيداً بإمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من إلتزام وتطوير مستمر وهو ما يشجع على إيجاد سبل لتعزيز التكامل بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون المشترك، ووجّه الدعوة لشركات الإنتاج الحربي لزيارة مصانع الشركة للإطلاع على أهم ما توصلت إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال خاصة في إنتاج منتجات مثل الذخائر الثقيلة كالذخيرة الموجهة والقواذف الصاروخية وغيرها من المنتجات.

شدد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.