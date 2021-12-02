فصل طالب من مدرسة في البحيرة بعد التعدي بالضرب على معلم

قررت وزارة التربية والتعليم، فصل طالب بإحدى مدارس البحيرة نظرا لتعدىيه على معلمه بالضرب كما تقرر نقله من المدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه لن تسمح الوزارة بالتجاوز ضد أى معلم دون محاسبة المخطئ.



وكانت تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام،شكوى من معلم بمدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة بمنطقة سيدي شحاتة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار في البحيرة بالتعدى عليه من طالب بالضرب أمام المدرسة بعد منعه من معاكسة طالبة بنفس المدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد حسن رمضان رئيس النقابية بكفر الدوار بمرافقة المعلم، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد الطالب، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي .

وفي نفس الاطار .. تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام ، شكوى من المعلمة " مى حمدى محمود السيد" بمدرسة العزيزيه التابعة لإدارة منيا القمح محافظة الشرقية ، بتعدي ولي أمر عليها بالضرب والسب أثناء تنظيم طابور الصباح داخل المدرسه ، وقامت المعلمة بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح ، وتم توقيع الكشف الطبى على المدرسه لاثبات إصابتها.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بمرافقة المعلمة، خلال كل الخطوات والاجراءات ، للحفاظ على حقها القانونى والأدبى ، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر .

وتبين من التحقيقات التى أجرتها الشرطة والنيابة ان المعلمة طالبت من ولي الأمر، الخروج من المدرسة وترك ابنته أثناء طابور الصباح، مما جعله ينهال عليها بالضرب والسب أمام الطلاب.



وقامت نقابة المعلمين ، بتشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال