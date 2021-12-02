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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ورش عمل ودورات تدريبية في البحث العلمي وتطوير المهارات بـ جامعة حلوان .. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ممدوح مهدي: 

نسعى لوضع جامعة حلوان ضمن خارطة الجامعات الدولية

 

نائب رئيس جامعة حلوان : 

نسعى للارتقاء بالمستوى البحثي

 

دعم البحث العلمي بحلوان : 

نعمل على رفع القدرات البحثية 

 

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، العديد من ورش العمل والدورات التدريبية المهتمة بدعم الحث العلمى وتطوير مهارات الباحثين ، وذلك عبر تطبيق zoom. 

وتتم هذه الورش والبرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي بالجامعة . 

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ان أهمية البحث العلمي تأتى من دوره  الهان  في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، و ان  جامعة حلوان تسعى  لدعم البحث العلمي بالإضافة إلي المساهمة في بناء مجتمع مبنى على المعرفة، والعمل على نشر العلوم والثقافة لمواكبة الثورة المعلوماتية كخطوة لوضع جامعة حلوان على خارطة الجامعات الدولية.

وقد أوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حريصة على الارتقاء بمستوى الباحثين و​​​​​​​​​ اكسابهم مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة . 

ومؤكدة ان الجامعة تهدف الى إتاحة كم هائل ومتنوع من مصادر المعرفة والثقافة لكافة الطوائف العلمية بما يساهم في تسهيل عملية البحث العلمي من خلال توفير مصادر متعددة . 

و نوه  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، على ضرورة الإستفادة من هذه الورش العلمية والتى تتناول جوانب متعددة لرفع وتعزيز القدرات البحثية للباحثين بالجامعة، مشيرا إلي أن المركز يحرص دائماً على تنظيم ورش العمل التى تهدف إلى رفع كفاءة الباحثين وتنمية مهارات الإبداع العلمي، والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

وفى هذا السياق  قد أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة عن خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2021، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.

وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي : 

تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح  يومي الأحد والإثنين 12-13 ديسمبر.

أخلاقيات البحث العلمي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 ديسمبر

استخدام التكنولوجيا فى التدريس وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.

مبادئ العرض والتحليل الإحصائي وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 ديسمبر.

التفكير الإبداعي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 26-27 ديسمبر.

مكافحة الفساد والتعريف به وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 ديسمبر.

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالي:

التخطيط الاستراتيجي وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر

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