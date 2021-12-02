دينا أبو السعود : كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر..فيديو

قالت دكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وتابعت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي مناسب لكل أنواع البشرة، ويعمل على إزالة التصبغات والنمش، مؤكدة أن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة نتيجة احتوائه على زبدة الشيا والكاكاو.

مرخصة من وزارة الصحة

وأشارت خبيرة التجميل إلى ان منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لجميع المحافظات والأسعار في متناول الجميع.