من المغرب.. كارمن سليمان وزوجها يستغيثان: مش عارفين نرجع مصر

وجه الملحن والفنان مصطفى جاد وزوجته المطربة كارمن نداء استغاثة الي السفارة المصرية فى المغرب، بعد أن فشلا في العودة للقاهرة، بسبب إغلاق الأجواء الجوية بين مصر والمغرب.

وكتب جاد عبر استوري علي حسابه بموقع انستجرام قائلا: "أنا وكارمن مش عارفين نأخذ طيارة نرجع مصر، عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا، وجميع خطوط الطيران بتلغي رحلاتها، محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة القصوى.. شكرا"

وكان الفنان مصطفى جاد وزوجته، سافرا إلى المملكة المغربية، من أجل الاستجمام وقضاء عطلتهما قبل العودة لاستكمال مشروعاتهما الفنية.