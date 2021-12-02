حملات أمنية بالإسماعيلية.. ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم 50 كيلو بانجو و 5 هيروين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات “الأمن الوطنى– الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزى” بالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى– 6 هواتف محمول – سيارة – سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).



وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول- سيارة).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.