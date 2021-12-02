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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يشيد بأبطال التايكوندو لحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية.. صور

صدى البلد

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بأبطال تايكوندو مطوبس وكفر الشيخ بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، لإحراز هم الميداليات الذهبية والفضية، محققين المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى اللقاء التنافسي للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى لعبة التايكوندو، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع.

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قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن وزارة الشباب والرياضة نظمت تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، فعاليات اللقاء التنافسي للاعبي المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي،  موضحاً أن المشروع  يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، والذى يعد  ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

 

وأضاف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،أنه  أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، والمشرف العام على المشروع بالمحافظة ومدربى الابطال " كابتن محمود الشهاوي، ومساعد مدرب ميمى الامشيطى، ونيمشة بكير، والمدرب إيهاب النحاس "،لحصولهم على المركز الأول في التايكوندو اليوم، والمركز الثاني في السلة فى بداية اللقاء التنافسي.

 

وأشار أن اهتمام مؤسسة الشباب والرياضة  بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، يأتي فى إطار توجه الدولة المصرية،  نحو رعاية  الموهوبين وإعدادهم، ليصبحوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.


وحصلت اللاعبة الزهراء أحمد الصعيدي على الميدالية الذهبية وزن 37 ك ، ،واللاعب سعد عبد المنعم القاضى ذهبية وزن 41 ك ، كما فازت اللاعبة بشرى اسماعيل خطاب على الميدالية الفضية  وزن 37 ك ، واللاعب السيد مرعى بركات فضية وزن 41 ك.

 

وحقق لاعبو تايكوندو كفر الشيخ مركز أول بحصول اللاعب محمد رفعت مصطفى مركز اول وزن تحت 49 ك، ومركز ثان وزن 49 ك، ويستهدف المشروع الموهوبين رياضياً في "  التايكوندو ، المصارعة، الكاراتيه، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم".

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كفر الشيخ المشروعات القومية وزير الشباب وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة

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