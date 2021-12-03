اعتبارا من اليوم .. الداخلية تغلق طريق السويس الصحراوي لمدة 3 اشهر

أغلقت الإدارة العامة للمرور منذ قليل غلق طريق السويس - القاهرة الصحراوى امام حركة السيارات، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة.

وقامت الإدارة بعمل التحويلات المرورية التالية :

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.

على أن تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح اليوم الجمعة ، وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.