متصدر القسم الثاني دون هزيمة .. الأوليمبي يغازل التاريخ الذهبي

يعد النادي الاوليمبي احد اعظم الأندية المصرية التي نجحت في تحقيق العديد من الألقاب بمختلف الألعاب الرياضية منذ ان تم تأسيسه عام 1905

ويحاول حاليا نادي الاوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي السباح العالمي لعودة مسيرة الإنجازات الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية .

نادي الأوليمبي احد 5 اندية نجحت في تحقيق بطولة الدوري المصري بعيدا عن الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية .

ويعد نادي الاوليمبي أول فريق من خارج القاهرة " الأهلي والزمالك " يفوز بالدوري المصري وأول نادي مصري يلعب في بطولة دورى ابطال إفريقيا ويصل الي ربع النهائي قبل ان ينسحب بسبب حرب 1967

وكان اخر مواسم فريق الاوليمبي بالدوري الممتاز موسم 2008-2009

نجح فريق الاوليمبي في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري عام 1966 وبطولتي كأس مصر عام 1933 ، 1934

وبعد مرور 9 جولات في مسابقة الدوري القسم الثاني بمجموعة بحري حقق النادي الاوليمبي 6 انتصارات وثلاث تعادلات ولم يتعرض للخسارة

ويحتل فريق الاوليمبي بقيادة احمد ساري المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن حرس الحدود وصيف المجموعة .