ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة ؟ .. أمور شرعية لا يعرفها الكثيرين

ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟.. يأتي يوم الجمعة فيبحث معه كثير من المصلين عن إجابة سؤال: ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟، خاصة في ظل نهي النبي عن ذلك بقوله: "اجلسْ؛ فقدْ آذيتَ وآنيتَ".

ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟

وفي فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء المصرية، جاء إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان لقوله تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، مضيفة أن صلاة الجمعة تجب على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها ولكن لا تجب على الصبي.

وأشارت الإفتاء، إلى أن العلماء والفقهاء أجمعوا على كراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، بما جاء عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد أذيت وأنيت"، رواه أبو داوود، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء قرر بتحريم تخطي الرقاب أثناء خطبتي الجمعة ولمن وجبت عليه صلاة الجمعة ما عدا الأمور المستثناة كالإمام وكالضرورة وبشرط ألا يؤذي المصلين.

وأضافت الدار في فتواها أن جمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعًا لما ورد في الأحاديث السابقة لتأذي الناس وحرمة تخطي الرقاب إلا للضرورة كما ذكرت.

ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟

ورد في بيان حكم من غلبه النعاس وأراد أن يتحول عن مجلسه أثناء خطبة الجمعة، لكنه يخشى أن يقع في دائرة النهي الوارد في الحديث، فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث قال: "يستحب لمن كادت تغلبه عيناه على النوم أثناء خطبة الجمعة أن يغير مكانه في المسجد، بشرط ألا يؤذي المصلين بتخطي رقابهم؛ لما في الانتقال والحركة من إذهاب للنعاس، وتركٍ للمكان الذي أصابته فيه الغفلة عن سماع الذكر.

واستدل الأزهر بما ورد عن سيدنا رسول الله حيث قال: «إذا نعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فلْيتحوَّلْ عن مجلِسِه ذلكَ». [أخرجه الترمذي]

ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟

كما ورد عن أبي الزَّاهريَّة، قال: كنتُ جالسًا مع عبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ يومَ الجُمُعةِ, فما زال يُحدِّثُنا حتى خرَجَ الإمامُ, فجاءَ رجلٌ يَتخطَّى رِقابَ الناسِ، فقال لي: جاءَ رجلٌ يَتخطَّى رِقابَ النَّاسِ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُب, فقال له: "اجلسْ؛ فقدْ آذيتَ وآنيتَ"، ففي ذلك بيان أن المتخطي لرقاب الناس وقع في أمرين فقد أدى لانشغال الناس عن الخطبة وأذاهم بفعله.

إلا أنه يجوز التَّخطِّي إذا وجَدَ المصلي فُرجةً لا يَصِلُ إليها إلَّا بالتخطِّي؛ وذلك فيما ورد عن المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وذلك لعدة أمور أهمها:

1- أنه لا حُرمةَ لِمَن ترَك بين يديه موضعاً خالياً وقعَدَ في غيرِه.

2- لأن تَخطِّيَ المصلين لحاجةٍ؛ فجازَ ذلك.

3- لأن الجالسين وراءَها مُفرِّطينَ بتَرْكِها.

فضل يوم الجمعة

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأنس بها ويحصد بها ما في هذا اليوم المبارك من ثواب، فلا يمكن لهذا العيد الأسبوعي أن يمر دون أن تحصد من الحسنات والثواب ما يدنيك من الجنة ويصرف عنك شر الجحيم، فقد ورد في فضل يوم الجمعة ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة - رواه مسلم.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ ليلة الجمعة ونهارها أربع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ستمائة ألف عتيق من النّار".

وقد ذكر العلماء في أن تسمية الجمعة مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار، وأمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته في يوم الجمعة لأداء الصلاة في جماعة فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» (سورة الجمعة: 9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.

وقال ابن حجر: إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ» رواه مسلم.

سنن يوم الجمعة

وقد بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن يوم الجمعة عيدٌ من أعياد المسلمين، ولصلاة الجمعة فيه جملة من الآداب رغَّب الشرع في امتثالها؛ حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم، وفضلها العميم، والتي منها:

1- الاغتسال.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه]

2- التطيب، والتسوك.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، ولو استعمل قبل ذهابه لأداء صلاة الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج إن شاء الله.

3- لبس أفضل الثياب.

قال تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. [الأعراف:31]

4- التبكير إلى صلاة الجمعة.

قال سيدنا رسول الله ﷺ : «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه].

5- الذهاب إلى المسجد مشياً.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي].