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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، حيث تراجع سعر الذهب أمس بنحو 9 جنيهات للجرام، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 785 جنيها إلى 776 جنيها.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24         885 إلى 887
عيار 22        811 إلى 813
عيار 21        774 إلى 776
عيار 18        663 إلى 665
عيار 14        516 إلى 517
عيار 12        442 إلى 443
الاونصة        27,510 إلى 27,581
الجنيه الذهب      6,192 إلى 6,208
الكيلو         884,571 إلى 886,857

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع

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