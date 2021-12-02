عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تسكين المرحلة الثانية.. المحرصاوي يتابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، والدكتور محمد فكري خضر ، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر؛ وهدى فوزي مدير عام المدن الجامعية، وعواطف إسماعيل مديرة المدينة الجامعية، المطبخ الجديد بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

 المدينة الجامعية

كما اطمأن المحرصاوي على المباني الجديدة التي خضعت لأعمال الصيانة والتجديد، والتي ستدخل حيز التسكين خلال فترة وجيزة.
وطالب رئيس الجامعة خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال ليتسنى البدء في تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية والتي تشمل فئات "المتخلفين عن التسكين في المرحلة الأولى - والطلاب الجدد والطالبات المستجدات، خلال الفترة القادمة وإعلان أسماء الطلاب والطالبات خلال صفحة المركز الاعلامي لجامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للمسات النهائية لأعمال الصيانة والتجديدات بالمدن الجامعية بمدينة نصر.

المحرصاوي يشيد بمركز علاج وتجميل شق الشفة والحلق بطب الأسنان بنات

المحرصاوي: التصنيفات العالمية أشادت بالجهود البحثية لعلماء جامعة الأزهر

تغير المناخ التحديات والمواجهة

وفي إطار جهودها لخدمة المجتمع جنبًا إلى جنبٍ مع الاهتمام بالعملية التعليمية بمختلف المجالات؛ تقيم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» 

صرح بذلك   الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر، وأعلن أن المؤتمر الدولي الثالث يقام برعاية كريمة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، يوم السبت الموافق 18 من ديسمبر  2021 م، وأن المؤتمر يقام بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إضافة إلى عديد من الرموز الوطنية، ويشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى عديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء في رصد التغيرات المناخية. 

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر؛ أن المؤتمر الدولي الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة لدعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية. 

وأوضح صديق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على خدمة المجتمع؛ من خلال وضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر يعمل وفق رؤيته جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات؛ حيث نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: الطاقة حق ومسئولية، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: مواردنا حياة أولادنا.

جامعة الأزهر المدينة الجامعية الدكتور محمد المحرصاوي المدينة الجامعية للطالبات تغير المناخ تغير المناخ التحديات والمواجهة

ترشيحاتنا

منها الولايات المتحدة .. ظهور المتحور الجديد أوميكرون في هذه الدول |تعرف

بتصميم جديد كليًا .. ظهور خاطف للانظار للسيارة سوزوكي التو 2022|صور

منها كلبش.. حسن الرداد: اعتذرت عن أفلام ومسلسلات كثيرة بسبب ظروف شخصية..فيديو

هل تم رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في مصر؟ الصحة تجيب

الصحة: تسجيل 919 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

تسكين المرحلة الثانية.. المحرصاوي يتابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

خبراء كورونا: أوميكرون سيحتل العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

مخاوف بلا نهاية.. مكتشفة أوميكرون تثير القلق حول المتحور الجديد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية الحربية "فيديو"

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ