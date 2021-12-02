تسكين المرحلة الثانية.. المحرصاوي يتابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، والدكتور محمد فكري خضر ، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر؛ وهدى فوزي مدير عام المدن الجامعية، وعواطف إسماعيل مديرة المدينة الجامعية، المطبخ الجديد بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

المدينة الجامعية

كما اطمأن المحرصاوي على المباني الجديدة التي خضعت لأعمال الصيانة والتجديد، والتي ستدخل حيز التسكين خلال فترة وجيزة.

وطالب رئيس الجامعة خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال ليتسنى البدء في تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية والتي تشمل فئات "المتخلفين عن التسكين في المرحلة الأولى - والطلاب الجدد والطالبات المستجدات، خلال الفترة القادمة وإعلان أسماء الطلاب والطالبات خلال صفحة المركز الاعلامي لجامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للمسات النهائية لأعمال الصيانة والتجديدات بالمدن الجامعية بمدينة نصر.

تغير المناخ التحديات والمواجهة

وفي إطار جهودها لخدمة المجتمع جنبًا إلى جنبٍ مع الاهتمام بالعملية التعليمية بمختلف المجالات؛ تقيم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة»

صرح بذلك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر، وأعلن أن المؤتمر الدولي الثالث يقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، يوم السبت الموافق 18 من ديسمبر 2021 م، وأن المؤتمر يقام بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إضافة إلى عديد من الرموز الوطنية، ويشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى عديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء في رصد التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر؛ أن المؤتمر الدولي الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة لدعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

وأوضح صديق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على خدمة المجتمع؛ من خلال وضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر يعمل وفق رؤيته جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات؛ حيث نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: الطاقة حق ومسئولية، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: مواردنا حياة أولادنا.