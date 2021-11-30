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رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تطلق قافلة تنموية شاملة إلى محافظة أسوان

جامعة الأزهر تطلق
جامعة الأزهر تطلق قافلة تنموية شاملة إلى محافظة أسوان

أطلقت جامعة الأزهر صباح اليوم قافلة تنموية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى محافظة أسوان بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر ورئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وإشراف د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة.

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وقال د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف على القافلة، إن إطلاق هذه القافلة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التنموية لتقديم الدعم لأهالينا في محافظة أسوان، حيث تنفذ القافلة برنامجًا شاملًا تستمر فعالياته على مدار أربعة أيام ويستهدف خدمة المواطنين في قرى مدينة "كوم أمبو"، وذلك من خلال إجراء كشوفات طبية في نحو ٩ تخصصات متنوعة، كما يشمل هذا البرنامج صرف الأدوية اللازمة لذلك وإجراء بعض العمليات الجراحية الخفيفة، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية والتي تنفذ مجموعة من الندوات التوعوية والإرشادات المتعلقة بالتنمية الزراعية السليمة.


أصاف "صديق" أن البرنامج يحتوي على ندوات تربوية للأسر والأهالي في هذه المناطق، كما تنفذ القافلة مجموعة من ندوات للتوعية الصحية ومكافحة الإدمان كما تقوم بتوزيع مجموعة من الأدوات الصحية التي يحتاج إليها الناس في الإسعافات الأولية، كما تعقد القافلة أيضًا اختبارات محو أمية، وتجري مسحًا اجتماعيًا ونفسيًا في إطار التأهيل النفسي والاجتماعي للمواطنين.

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