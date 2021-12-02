المايسترو نادر العباسي يكشف أهمية اغنية الأقصر بلدنا بحفل طريق الكباش

قال المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، إنه كان ضد وضع أغنية الأقصر بلدنا فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، ولكن بعد النقاش تم الاتفاق على وضعها.



وأضاف نادر العباسي خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان يرفض وضع الأغنية لآن الأقصر أعظم بكثير من أن تكون بلد للسياحة فقط، فالأقصر فوق الخيال، وبها أشياء كثيرة مميز.



ولفت العباسي إلى أنه اقتنع بوضع الأغنية لكى تكون هدية لـ أبناء الأقصر، الذين يعتبرون هذه الأغنية مصدر فخر لهم.



وقدم العباسي الشكر لـ أبناء الأقصر على المشاركة و المساهم فى الاحتفالية التى أبهرت العالم، معلقًا :" كل الأعداد اللى ظهرت فى الكاميرات كانوا من أبناء الأقصر، و الجميع كان ملتزم".



وتابع :" كنا نعمل من الثانية ظهرًا لـ ثانى يوم و الجميع كان ملتزم من أبناء الأقصر.

