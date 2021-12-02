سارة سلامة: الشائعات تلاحق سمعتى منذ ظهورى ولم أجر عمليات تجميل

قالت الفنانة سارة سلامة، أنها غير مصدومة، معقبة:" الشائعات حول سمعتى تلاحقنى منذ ظهورى".

وأكدت سارة سلامة خلال حوارها مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه لا تخشى الأعتراف بإجرائها عمليات تجميل لو حدث.

وأوضحت سارة سلامة، الصورة الأخيرة كانت فلتر على الانستقرام، ولم أجرى أى عمليات تجميل إطلاقا.

أول تعليق من والد سارة سلامة على خضوعها لعمليات تجميل

علق الفنان أحمد سلامة والد الفنانة سارة سلامة ، على ما يتردد حول خضوع ابنته لعمليات تجميل كثيرة خلال الفترة الماضية وانتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقال الفنان أحمد سلامة خلال أحد اللقاءات الصحفية ، أن ابنته مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا ما جعلها تظهر بالشكل الحالى ، مؤكدا أنها لم تخضع لأى عمليات تجميل .

وأضاف “ سلامة ” أن ابنته ما زالت صغيرة ولا تحتاج إلى عمليات تجميل وهذه هى طريقة الجيل الجديد .