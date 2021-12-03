عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب: أنا دلوقتي حرة وكل خسارة وليها تمن

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس، تحدثت خلاله عن رؤية لها لمستقبل لبنان وتحسين أحوالها بعد أزماتها السياسية والاقتصادية الأخيرة. 

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشرته نضال الأحمدية، عن حياتها في الفترة الحالية وانشغالها بتسجيل أغاني ألبومها الجديد في الاستوديو الخاص داخل منزلها. 

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة:"كل خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل أكون كده تاني".

ووعدت شيرين بزيارة لبنان قريبا، ووجهت الشكر لنضال الأحمدية على الوقوف بجانبها قائلا:" شكرا لوقفتك معايا في كل حاجة وإنك بتجيبي لي حقي". 

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن لجوئها لطبيب نفسي مؤخرا قائلة:" مكنتش أتخيل إن هييجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي"، واستطردت:" الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا". 

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

ابنة شيرين عبد الوهاب 

وكتبت  ابنة شيرين علي الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهه لك.

واستعانت ابنة شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعل من متابعيها .

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بعد أنباء انفصالها  عن زوجها  عن حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة فريق عمل أغنيتها الجديدة " كلها غيرانة "حيث شهدت الصورة عدم تواجد حسام حبيب للمرة الأولي حيث كان يحرص على التقاط الصور معها في جميع أعمالها .

شيرين عبد الوهاب ابنة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب نضال الأحمدية حسام حبيب

ترشيحاتنا

جريشة: أبو ريدة الوحيد الذي ساندي في مشواري وعبدالفتاح لم يرشحني للمونديال

العراق.. الصدر يشترط نزع سلاح الميليشيات لإشراكها في الحكومة المقبلة‎‎

إنسانية الحضارة الإسلامية.. منابر الأوقاف تتوحد في خطبة الجمعة اليوم

رونالدو يتصدر تريند تويتر بعد تسجيله الهدف الـ800 بمسيرته

تامر أمين يعرض فيديو لـ سيارة تسير بالهواء على الطريق الدائري.. شاهد الكارثة

العراق.. قتلى وجرحى في هجوم لداعش بإقليم كردستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

خبراء كورونا: أوميكرون سيحتل العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ