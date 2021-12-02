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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس.

وقالت فيه شيرين عبد الوهاب في البداية تعليقا على إنفجار لبنان":خلص على اللي باقي مني انا بحب لبنان، وغالية على قلبي، وشعبها ليهم فضل علي، ولا أنسى أبدا إهتمامهم بي، ولا أحد يستطيع أن يمحي لبنان من على الخريطة وكذلك شيرين عبد الوهاب.

وتابعت:"انا حاليا ببني شيرين جديده والأن انا لست مستعبدة ولامحتله، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى".

 وتوجهت بالشكر إلى نضال وقالت:"بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.

وكانت قد هاجمت هنا ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب زوج والدتها الفنان حسام حبيب وذلك خلال  فيديو وجهت له رسالة من خلال أغنية.

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

للمرة الأولي .. شيرين عبد الوهاب تظهر بدون حسام حبيب بعد أنباء انفصالهما|خاص

وكتبت  ابنه شيرين علي الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهه لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعل من متابعيها .

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بعد أنباء انفصالها  عن زوجها  عن حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة فريق عمل أغنيتها الجديدة " كلها غيرانة "حيث شهدت الصورة عدم تواجد حسام حبيب للمرة الأولي حيث كان يحرص على التقاط الصور معها في جميع أعمالها .

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب شيرين انفجار لبنان

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