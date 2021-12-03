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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غنت واضعة "بيضة" في فمها.. اختبارات صعبة للمطربة الشابة إيمان عبد الغنى

صدى البلد

تعرضت المطربة الشابة إيمان عبد الغني، لعدد من الأختبارات الصعبة خلال برنامج الدوبلكس "أبلة فاهيتا". 


وطالبت "أبلة فاهيتا" من إيمان عبد الغنى وضع "بيضه" داخل فمها وطالبتها بالغناء، وعادت مرة أخرى. 


وقالت إيمان عبد الغنى خلال برنامج الدوبلكس أبلة فاهيتا المذاع على قناة أون أي، أنها لم تتعلم السباحة إطلاقا، لتفاجئها "أبلة فاهيتها" بجهاز غطس ووضعته فى فمها وطلبت منها الغناء.


والهبت المطربة الشابة حماس الجميع داخل الاستديو وذلك عندما غنت “ وحياتى عندك”.


وتفاعلت أبلة فاهيتا مع الأغنية، و ذلك لجمالها الذى خطف القلوب، وتميز الفنانة فى الغناء.


إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي. 


وتعتبر الصوت المصري الوحيد الذي تمكن من الوصول للحلقة النهائية خلال الخمس مواسم منذ بداية البرنامج. 
https://www.youtube.com/watch?v=m868kd0kjpo

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