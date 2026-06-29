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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عاجل.. مواطنان يتسلقان برج الإرسال بمدينة الحمام للمطالبة بحل مشكلاتهما ويهددان بالقفز

الشخص الذي. اعتلى برج الاتصالات
الشخص الذي. اعتلى برج الاتصالات
ايمن محمود

 شهدت مدينة الحمام بمحافظة مطروح، اليوم، حالة من الاستنفار، بعدما أقدم مواطنان على تسلق برج الإرسال (الميكروويف) بوسط المدينة، مهددين بعدم النزول قبل الاستجابة لمطالبهما.

530 ألفا 

وكشفت المعلومات الأولية أن المواطنين أقدما على هذه الخطوة للمطالبة بتدخل الجهات التنفيذية والنواب، لحل مشكلتيهما. حيث يطالب الأول باسترداد مبلغ مالي قدره 530 ألف جنيه، قال إنه لدى أحد الأشخاص، فيما يطالب الثاني بالتدخل لحل مشكلة تتعلق بالخدمات العلاجية في مستشفى الحمام.

كردون أمنى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البرج، مع بدء محاولات التفاوض مع المواطنين لإقناعهما بالنزول حفاظًا على سلامتهما.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لاحتواء الموقف والاستماع إلى مطالبهما، فيما تجمع عدد من الأهالي بمحيط البرج لمتابعة تطورات الواقعة، وسط ترقب لانتهاء الأزمة دون وقوع أي إصابات.

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