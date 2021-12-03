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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد فيلم RED NOTICE

هل تم العثور أخيرا على هدية أنطونيو الذهبية للملكة كليوباترا؟.. اعرف الحقيقة

هدية أنطونيو لكليوباترا
هدية أنطونيو لكليوباترا من فيلم RED NOTICE

"3 بيضات ذهبية أهداها الملك أنطونيوس لزوجته الملكة المصرية كليوباترا، اثنين تم العثور عليهما والثالثة ما زالت مفقودة" كان هذا مضمون القصة التي دارت حولها أحداث فيلم الأكشن "ريد نوتيس" الذي تم طرحه مؤخرا عبر شبكة "نتفيلكس".


أحداث الفيلم

آثار الفيلم الأمريكي جدلا واسعا، وآراء متباينة بشكل عام منم النقاد، إذ تناول الفيلم جزءا من الحقيقة وآخر خيالي، وبحسب الفيلم "قبل ألفي سنة، أهدى ماركوس أنطونيوس الهدايا وهي3 بيضات للمكلة كليوباترا وكانت الهدايا مرصعة بالجواهر، وتعد البيضات الثلاثة كهدية زفاف ترمز إخلاصه".

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ولكن يُفقد البيض مع مرور الوقت حتى يعثر المزارع على اثنتين في عام 1907 ، لكن تبقى البيضة الأخيرة مفقودة.


تدور أحداث الفيلم عن تهريب وسرقة البيضة الثالثة، وفي نهاية الفيلم يكونوا في القاهرة ، ويقوم هارتلي وبلاك بتسليم البيضات الثلاث إلى مشترٍ من الملياردير المصري ، في الوقت المناسب لحضور حفل زفاف ابنته (وهو ما يعكس هدية مارك أنطوني الأصلية لكليوباترا).

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حقيقة الهدية المفقودة

وفقا لموقع “نتفلكس لايف”، إنها قصة لا تصدق وبالنظر إلى مدى تكرار أفلام السطو التي تنطوي على الفن والتحف تميل إلى الاعتماد على القطع الأثرية الواقعية للإلهام ، فإنه يطرح السؤال هل بيض كليوباترا المرصع بالجواهر حقيقي أم عمل خيالي صاغه  كتاب النشرة في بداية الفيلم؟

 

في حين أن الحكاية كانت منسوجة بمهارة وبدت حقيقية، فإن  النشرة عن عملية السرقة لا تستند إلى قصة حقيقية والقطع الأثرية في الفيلم خيالية، برغم أن الخلفية الدرامية بدت حقيقية ، نظرًا لامتدادها إلى شخصيات حقيقية من التاريخ.

 

ولكن ظل السؤال "هل هذه الهدايا كنت هدية من مارك انتوني بالفعل إلى الملكة كليوباترا ؟"، أجابت الباحثة التاريخية دعاء فوزي على هذا السؤال قائلة أن العلاقة بين كليوباترا وأنطونيوس لم تتضمن وجود البيض الذهبي ولم يذكر تفاصيل عن هدايا خاصة بهما إذ لم يتم العثور على قبرها حتى الآن.

 

وعلى حد وصفها لـ "صدى البلد" فإن علاقتهما التراجيدية  لم تكن إلا وليدة خيال الكاتب البريطاني ويليام شكسبير في القرن السابع عشر.

 

كليوباترا و أنطونيو
كليوباترا و أنطونيو

كليوباترا وأنطونيو

وتابعت أن بداية العلاقة بينهما ترجع إلى دعوة كليوباترا، أنطونيو  لزيارة الإسكندرية بحلول عام 41 قبل الميلاد، ولاقى أنطوني استقبالًا جيدًا من قبل سكان الإسكندرية ، وذلك بسبب جهوده في إعادة بطليموس الثاني عشر إلى السلطة والوصول إلى مصر دون احتلال.

 

وكانت قد اختارت كليوباترا بعناية أنطونيو كشريك لها لإنجاب ورثة آخرين ، باعتباره أقوى شخصية رومانية بعد وفاة قيصر. وسلطته الواسعة لإعادة الأراضي البطلمية السابقة ، التي كانت في أيدي الرومان، بينما كانت كلاً من كيليكيا وقبرص كانتا تحت سيطرة كليوباترا .

 

ولاحقا غادر أنطونيو مصر بسبب الاضطرابات في سوريا ، حيث قُتل حاكمه لوسيوس ديسيديوس ساكا وأخذ جيشه من قبل كوينتوس لابينوس ، وزودت كليوباترا أنطونيو بـ 200 سفينة لحملته وكدفع للأراضي التي اكتسبتها حديثًا.

 

لقاء وفراق

لم تر أنطونيو مرة أخرى حتى عام 37 قبل الميلاد ، لكنها حافظت على المراسلات ، وتشير الأدلة إلى أنها احتفظت بجاسوسة في معسكره، وبحلول نهاية عام 40 قبل الميلاد ، أنجبت كليوباترا توأمان ، صبيًا يُدعى ألكسندر هيليوس وفتاة تدعى كليوباترا سيلين الثانية، واعترف أنطونيو بأنهما أطفاله. 

 

كانت هيليوس (الشمس) وسيلين (القمر) رمزًا لعصر جديد من تجديد المجتمع، لكن الصراع ظهر في إيطاليا قبل لقاء كليوباترا مع أنطونيو في طرسوس. وبعد ذلك ماتت فولفيا في اليونان أثناء محاولتها الوصول إلى أنطونيو، أدت وفاتها المفاجئة إلى مصالحة أوكتافيان وأنطوني في برينديزي بإيطاليا.

 

في ديسمبر 40 قبل الميلاد ، استقبلت كليوباترا هيرودس في الإسكندرية كضيف غير متوقع ولاجئ فر من وضع مضطرب في يهودا، لكنه كان على خلاف مع أنتيجونوس الثاني،الذي أُعدم أثناء فرار هيرود إلى محكمة كليوباترا.

 

مهمة عسكرية

 وحاولت كليوباترا تكليفه بمهمة عسكرية ، لكن هيرود رفض وسافر إلى روما ، وضع هذا الموقف هيرود في خلاف مع كليوباترا ، التي كانت ترغب في استعادة الأراضي البطلمية السابقة التي شكلت مملكته الهيرودية الجديدة.

 

وكان وضع كليوباترا في مصر آمنًا، إذ كان خصمها هيرود مشغولاً بالحرب الأهلية في يهودا التي تطلبت مساعدة عسكرية رومانية، لكنها لم تتلق شيئًا من كليوباترا. وسيطرت كليوباترا على الأراضي الكبيرة السابقة للبطالمة في بلاد الشام، بما في ذلك ما يقرب من فينيقيا ( لبنان ).

 

في عام 36 قبل الميلاد ، رافقت كليوباترا أنطونيوس إلى نهر الفرات في رحلته نحو غزو الإمبراطورية البارثية. ثم عادت إلى مصر ، ربما بسبب حالة حملها المتقدمة. بحلول صيف عام 36 قبل الميلاد ، أنجبت بطليموس فيلادلفوس ، ابنها الثاني من أنطونيوس. 

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