تركي آل شيخ يشارك فعاليات حفل حماقي بموسم الرياض عبر حسابه بتويتر

شارك المستشار تركي ال شيخ فعاليات حفل المطرب محمد حماقي بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، معبرين عن انبهارهم بالحفل.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - عن طرح تذاكر حفل الفنان وائل كفوري ، والفنانة نانسي عجرم ، المرتقب على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحددت الشركة 5 فئات لتذاكر حفل وائل كفوري، ونانسي عجرم ، الأولى فضية بسعر 575 ريال سعودي، والثانية ذهبية بسعر 863 ريال سعودي، والثالثة ماسية بسعر 1,725 ريال سعودي، والرابعة بلاتينية بسعر 1,150 ريال سعودي، والخامسة ملكية بسعر 2,300 ريال سعودي.