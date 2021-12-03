المدير الفني للسعودية يكشف سر قرار خوض كأس العرب بـ منتخب الشباب

كشف هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية عن سر خوض بطولة كاس العرب بـ منتخب الشباب بدلا من المنتخب الأول.

واكد هيرفي رينارد في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس” ان القرار كان قراره بنسبه 100% في ظل وجود مباراتين دوليتين فريق الهلال السعودية وكاس العالم للاندية مشددا انه كان يرغب في اراحه اللاعبين.

وأضاف ان منتخب الشباب قوي وقادر على الفوز بالبطولة مشددا ان المنتخب سيقدم اداء افضل خلال المباريات المقبلة.

وأكد أنه لا يتابع الوسائل الاعلامية حتي لا تؤثر نفسيا عليه بالسلب او الايجاب مشددا انه المسؤول الاول عن القرار وسيتحمل رد فعل الجماهير.

واكمل ان دور ربع النهائي سيكون صعبا جدا مشددا ان موقف المنتخب ليس جيد في المجموعة.

حقق المنتخب الأردني فوزا هاما على نظيره السعودي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأحرز محمد المرضي هدف تقدم الأردن في الدقيقة 62 من خلال كرة عرضية من بهاء فيصل من الطرف الأيسر لصالح الآردن شتتها الدفاع لتصل إلى محمود المرضي وسددها بالقدم اليسرى داخل الشباك.

شهد الشوط الأول إلغاء هدف لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 39 عقب تسجيله من يزن النعيمات بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 94 إلغاء هدف لصالح المنتخب السعودي عن طريق سعود عبد الحميد بداعي التسلل .

وتضم المجموعة الثالثة فى كأس العرب 2021، منتخبات السعودية، الأردن، المغرب وفلسطين.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب المغرب فوزا عريضا على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة ليتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الأردن ويصبح منتخب السعودية وفلسطين بدون أهداف .

وخاض السعودية اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي – خليفة الدوسري –وليد الأحمد – مهند السنقيطي

خط الوسط: سعود عبدالحميد ــ تركي العمار ــ بدر منشي

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ أيمن يحيى ــ علي مجرشي