شيرين عقب انفصالها عن حسام حبيب.. كل خسارة وليها تمن وأنا حاليا مش محتلة.. وتؤكد ذهابها لدكتور نفسي

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس، تحدثت خلاله عن رؤية لها لمستقبل لبنان وتحسين أحوالها بعد أزماتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشرته نضال الأحمدية، عن حياتها في الفترة الحالية وانشغالها بتسجيل أغاني ألبومها الجديد في الاستوديو الخاص داخل منزلها.

ووعدت شيرين بزيارة لبنان قريبا، ووجهت الشكر لنضال الأحمدية على الوقوف بجانبها قائلا:" شكرا لوقفتك معايا في كل حاجة وإنك بتجيبي لي حقي".

لجوئها لطبيب نفسي

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن لجوئها لطبيب نفسي مؤخرا قائلة:" مكنتش أتخيل إن هييجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي"، واستطردت:" الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

إنها حاليا حرة

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة:"كل خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل أكون كده تاني".

ابنة شيرين عبد الوهاب



وكتبت ابنه شيرين علي الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهه لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعل من متابعيها .

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بعد أنباء انفصالها عن زوجها عن حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة فريق عمل أغنيتها الجديدة " كلها غيرانة "حيث شهدت الصورة عدم تواجد حسام حبيب للمرة الأولي حيث كان يحرص على التقاط الصور معها في جميع أعمالها .