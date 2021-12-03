بلينكن يُطالب بينيت برفض البناء الاستيطاني الجديد في "عطروت"

طلب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، خلال محادثة جرت بينهما أمس الخميس، عدم الموافقة على قرار البناء الاستيطاني في مستوطنة "عطروت" بالقدس الشرقية، الذي سيتم مناقشته الاثنين المقبل، وفقا لما أفاد موقع "والا" العبري.

وقال بلينكين لبينيت خلال المحادثة التي جمعت بينهما :"ينبغي تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات، بما في ذلك تعزيز الاستيطان في المستوطنات".

ووفقاً للموقع العبري فإنه وبحسب مصدر سياسي مطلع على تفاصيل المحادثة، فإن الأمر يتعلق بخطة البناء في مستوطنة عطروت شرقي القدس، وهذا قرار من ما تسمى بـ "اللجنة اللوائية" في المدينة، ولم يصل بعد إلى المستوى السياسي ليقرر بشأنه.

ويشار إلى أن لمكتب بينيت تأثير مباشر على مداولات ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية".