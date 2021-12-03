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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 3 -12-2021

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف ابوظبى الاسلامى ،الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد) 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، التجاري الدولى CIB، المشرق، التنمية الصناعية، ابوظبى الاول FAB، عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك فيصل الإسلامي 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.




 

الدولار الإقتصاد المصرى البنك المركزي بنك فيصل الإسلامي اليوم الجمعة

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