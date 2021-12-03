خبيرة: لازم الطفل المعاق يلاقي رد قوي من أهله على المتنمرين

كشفت الدكتورة شيماء البهي ، خبيرة علم الأعصاب والإتيكيت ، عن الأساليب الصحيحة لتربية الأطفال من ذوي الهمم .

وقال الدكتور شيماء البهي ، خلال لقائها عبر " زووم " لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، إنه ولابد من استشارة طبيب لمتابعة حالة الطفل ، لافتة من أن استشارة الطبيب تساعد عن التقدم السريع في تحسن حالة الطفل .

وتابعت خبيرة علم الأعصاب والإتيكيت أن لكل شخص نقاط قوية معينة ، ومن الضروري على ولي الأمر اكتشاف نقاط القوة عند الطفل وتعزيزها ، موضحة أن الثقة في النفس تمنح ذوي الهمم قدرة تفوق الشخص الواحد .

وأشارت إلى أنه في حالة تعرض الطفل من ذوي الهمم من التنمر فلابد على ولي الأمر أن يعزز الثقة في النفس في الطفل ، والتأكيد عليه بأن جميع البشر مختلفين ، معقبة : :"لازم الطفل يحس أن أهله في ضهره ويلاقي رد قوي وحاسم على المتنمرين " .

و تفتتح محافظة القاهرة اليوم الحدائق بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم احتفالا بيومهم العالمي وفى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم واطلاق فعاليات "يوم التحدي".

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح الحديقة اليابانية ، والحديقة الدولية ، وحديقة الأزبكية ، وحديقة الحرية ، وحديقة الجزيرة ، وحديقة العبور ، وحديقة الطفل ، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل ، وحديقة ام كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان ، وحديقة المنيل بالمجان.