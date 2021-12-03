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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مشروع صرف مياه الأمطار.. غلق جزئي بطريق الواحات مع الدائري

أرشيفية
أرشيفية

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار لمدة يومين.  

وتبين انه في ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم .

ويستلزم الأمر إجراء غلق جزئي للموقع المشار إليـه لمدة يومين بدأت صباح اليوم الجمعة وحتى صباح غدا السبت على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور. 

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

الإدارة العامة لمرور الجيزة طريق الواحات الطريق الدائرى حي الأشجار صرف مياه الأمطار

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