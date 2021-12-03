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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بزعم توظيف أموالهم.. سيدة تنصب على 5 مواطنين في سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين – مقيمين  بدائرة قسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج ) لتضررهم من (إحدى السيدات – المقيمة بدائرة القسم ) بتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام (موظفة بإحدى المدارس " لها معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد ،كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة ، وضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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