انخفاض احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية

انخفض احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى نحو 619.8 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وحسب بيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الدولية ، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا انخفضت خلال الفترة من 19 وحتى 26 نوفمبر الماضي ، بنسبة 1.04% لتبلغ نحو 619.8 مليار دولار.

وأضاف تقرير البنك المركزي الروسي "في يناير 2021 بلغت الاحتياطيات 595.8 مليار دولار، ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها في 19 نوفمبر من نفس العام إلى 626.3 مليار دولار".

و يتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.