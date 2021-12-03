عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تصرف إنساني.. خطيب الأوقاف يحكي موقف النبي حينما رأى جنازة يهودي

الدكتور نوح العيسوي
الدكتور نوح العيسوي

حكي الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، موقف للنبي الكريم حينما رأى جنازة رجل يهودي مرت أمامه.

 

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بقرية الهياتم

دعاؤه مستجاب.. قصة أويس بن عامر الذي بشره النبي دون أن يراه


واستشهد نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من المسجد الكبير بمحافظة الغربية، بما روى عن قَيْسَ بنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ، كَانَا بالقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بهِما جِنَازَةٌ فَقَامَا، فقِيلَ لهمَا: إنَّهَا مِن أَهْلِ الأرْضِ، فَقالَا: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا.


وقال خطيب المسجد الكبير بمحافظة الغربية، أن إنسانية الحضارة الإسلامية تتجلى في ترسيخ قيم المحبة والاحترام وإعطاء كل ذي حق حقه ، فيقول النبي "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا" ثم بين النبي بيانا عمليا حين سجد فأطال السجود فلما انتهت الصلاة، قال الناس : لقد سجدت يا رسول الله في هذه الصلاة لسجدة ما كنت تسجدها أبدا، أفشئ أمرت به يا رسول الله ؟ فقال النبي : كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.

 

الحضارة الإسلامية الأكثر تأثيرا

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن ديننا هو دين الحضارة والقيم بل هو منبع الحضارات والثقافات ، دين يدعو إلى التراحم والتسامح والتآلف والتعارف والتعاون والتواصل بين جميع البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من المسجد الكبير بمحافظة الغربية، أن الله ذكر في كتابه العزيز قوله "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" منوها أن المتأمل في الحضارة الإسلامية يجد أنها احتلت مكانة رفيعة بين الحضارات الكبرى بين تاريخ الحضارات البشرية، فهي أطولهم عمرا وأكثرهم تأثيرا في غيرها.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف، أن من أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية هو أنها حضارة إنسانية مليئة بالقيم الأخلاقية حضارة تقرر العدل وترفض الظلم تركز على الصدق وترفض الكذب، تؤكد على الأمانة وترفض الخيانة، وتحترم آدمية الإنسان وترفض القتل وسفك الدماء، تؤكد على المساواة بين جميع البشر.


وأشار إلى أن الله كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ" منوها أن الله لم يفرق بين إنسان وآخر.

كما وقف النبي في خطبة الوداع مخاطبا الناس "أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى.

وأكد أن احترام آدمية الإنسان وتقدير قيمته أيا كانت، هو مظهر إنساني من مظاهر الحضارة الإسلامية.

 

الأوقاف موقف للنبي الكريم جنازة رجل يهودي الدكتور نوح العيسوي خطبة الجمعة خطيب المسجد الكبير الحضارة الاسلاميه

ترشيحاتنا

رفع الحد الأدنى لتكلفة الإقامة بالفنادق.. مصر تخرج من دائرة تدني الأسعار عالميا (تقرير)

النشرة الدينية.. حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة ومعنى الدعاء المزلزل وصيغته

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

سقوط تشكيل عصابى عربى يبتكر طريقة للنصب والإحتيال على المواطنين عبر الانترنت

مسئول فرنسي يكشف عما ستجنيه بلاده من صفقة رافال الإماراتية

جورج قرداحي يكشف كواليس استقالته.. دولة أوروبية طلبت ذلك من رئيس الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الصحة العالمية: البيانات الأولية توضح أن متحور أوميكرون سينشر العدوى بشكل أسرع

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

حيلة شيطانية.. فتاة تتخلص من صديقتها الحامل

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ