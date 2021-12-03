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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب شركة صادر ضده حكم غرامة بـ 35 مليون جنيه

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالأوراق المالية، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ومقيم بمحافظة الجيزة .

وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالى غرامة مالية مستحقة بلغت خمسة وثلاثون مليـون وأربعمائة تسعة وتسعون ألف جنيه 35,499,000 جنيه، وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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