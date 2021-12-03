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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة حورية فرغلي.. مسلسل «أيام» يلحق بقائمة الأعمال الأعلى مشاهدة

صدى البلد

تمكن مسلسل “أيام” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة “شاهد vip”.

واحتل مسلسل “أيام” والذي كان قد تم طرحه منذ أكثر من أسبوعين، المركز السادس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة التي تحتوي علي الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر .


مسلسل “أيام” تقوم ببطولته: (حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي).

المسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في 45 حلقة.

وتصدر الفنان راض الخولى، تتر مسلسل أيام فيما جاءت في اللوحة الثانية أسماء كل من الفنانة شيري عادل وحورية فرغلي، وقام بغناء التتر وتلحينه أحمد سعد.

 

وتضع حورية فرغلي أملا كبيرة على هذا العمل، للعودة إلى نشاطها الفني، حيث تقدم فيه شخصية مختلفة وبعيدة عن الأعمال التي قدمتها قبل فترة غيابها، والتي انقطعت فيها عن التمثيل، بسبب ظروفها الصحية، وإجرائها عدة عمليات في أنفها بأمريكا.

 

جاءت عودة حورية فرغلي، من خلال هذا العمل الذى تقدم فيه دور فتاة شعبية تدفعها ظروفها الاجتماعية للزواج من كبير الحارة، والذى يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، وتدخل في كثير من الأزمات خلال حياتها معه.

 

وتقدم شيري عادل دورا جديدا أيضا عليها، حيث تظهر بشخصية فتاة شعبية، وتتزوج من أحمد صفوت، الا انها بعد فترة تقرر الانفصال عنه، وتقع فى كثير من الازمات، وذلك بعد فقدان عائلتها في حادث، ويتولى تربيتها عمها رياض الخولي.

أما الفنانة لقاء سويدان فتقدم شخصية المرأة التي تكافح من أجل زوجها، وتقف بجانبه في مواقف صعبة كثيرة.

أيام مسلسل ايام شيري حورية فرغلي لقاء سويدان الفنانة شيرى عادل شيرى عادل سلوى خطاب رياض الخولى

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