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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني لحملة الماجستير والدكتوراه: جهزوا أوراقكم للتعيين داخل الجهاز الإداري بالدولة

موظف
موظف

طالب النائب محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، حملة الماجستير والدكتوراه، بتجهيز أوراقهم على وجه السرعة للاستعداد لأي تعيينات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ووجه الشلمة رسالة إلى حملة الماجستير والدكتوراه، قائلا: “لابد أن تكونوا جاهزين لملء الاستمارات عبر الموقع الالكتروني الخاص بجهاز التنظيم والإدارة.. الموقع سيتم تفعيله قريبًا لتسجيل بيانتكم”.

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وتابع نائب الشيوخ أن تصريحه، جاء بعد متابعات مستمرة مع المسئولين داخل مجلس الوزراء، بخصوص حملة الماجستير والدكتوراه والمطالبات بتعيينهم في الأجهزة الإدارية بالدولة.

كما أكد على أن فتح الموقع سيتم مباشرة عقب العرض على اللجنة الوزارية واتخاذ قرارها بشأن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرار يقتضي بتشكيل لجنة لدراسة وضع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، والاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة المختلفة، نظرًا لأنهم يعملون في غير تخصصهم في حين وجود نقص في بعض الأماكن الحكومية.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلساته الأحد المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عـاشـور ، بشـأن دراسـة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيـة ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها.

كما يستكمل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإصـدار قـانـون حقـوق المسنين، ومشـروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

الماجستير مجلس الوزراء الحكومة مجلس النواب الدكتوراه

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