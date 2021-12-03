محمد صلاح يتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول في احتلال صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين للريدز في شباك ايفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣١ نقطة، بفارق نقطة عن السماوي الثاني، ونقطتين عن البلوز المتصدر، بسبب فوز تشيلسي على واتفورد، ومانشستر سيتي على أستون فيلا.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح : 13

2- جيمي فاردي " ليستر سيتي " : 9

3- جوتا " ليفربول " : 8

4- ساديو ماني : 7

5- كريستيانو رونالدو : 6



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو الفرنسية والتي تقدم سنويا لأحد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.