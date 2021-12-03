زد 2012 يكتسح ناهيا بخماسية نظيفة في مهرجان البراعم

فاز فريق براعم كرة القدم بنادي زد مواليد ٢٠١٢ ، على فريق ناهيا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، بمباريات مهرجان البراعم مواليد ٢٠١٢ المجموعة الثالثة الدور الاول للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢.

فريق براعم كرة القدم بنادي زد مواليد ٢٠١٢ تحت قيادة ، الدكتور شادي هشام جمال الدين ، وعمرو عادل مدربا عاما، وعبد الله فاروق مدربا، ومصطفى صلاح مدرب حراس مرمى، وبهاء أحمد إبراهيم إداريا.



أحرز أهداف اليوم كلا من:

محمد عمرو عوض هدف

عبدالرحمن أحمد حسن هدف

نصار محمد نصار هدف

ياسين أحمد عمر هدف

آدم وهبي هدف

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي وتامر حفني نائب القطاع ، علي متابعة المباراة وتهنئة الجهاز والاعبين عقب الفوز اليوم وعقد جلسه مع الاعبين وحثهم علي ، استمرار الفوز و التتويج بالبطوله والسعي دائما نحو تصدر الدوري وحصد اللقب ورفع شعار زد .