زد 2012 يكتسح ناهيا بخماسية نظيفة في مهرجان البراعم

فاز فريق براعم كرة القدم بنادي زد مواليد ٢٠١٢ ، على فريق ناهيا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، بمباريات مهرجان البراعم مواليد ٢٠١٢ المجموعة الثالثة الدور الاول للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢.
فريق براعم كرة القدم بنادي زد مواليد ٢٠١٢ تحت قيادة ، الدكتور شادي هشام جمال الدين ، وعمرو عادل مدربا عاما، وعبد الله فاروق مدربا، ومصطفى صلاح مدرب حراس مرمى، وبهاء أحمد إبراهيم إداريا.
أحرز أهداف اليوم كلا من:
محمد عمرو عوض هدف
عبدالرحمن أحمد حسن هدف
نصار محمد نصار هدف
ياسين أحمد عمر هدف
آدم وهبي هدف
وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي وتامر حفني نائب القطاع ، علي متابعة المباراة وتهنئة الجهاز والاعبين عقب الفوز اليوم وعقد جلسه مع الاعبين وحثهم علي ، استمرار الفوز و التتويج بالبطوله والسعي دائما نحو تصدر الدوري وحصد اللقب ورفع شعار زد .