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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2012 يكتسح ناهيا بخماسية نظيفة في مهرجان البراعم

شعار نادي زد
شعار نادي زد

فاز فريق براعم كرة القدم بنادي زد مواليد ٢٠١٢ ، على فريق ناهيا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، بمباريات مهرجان البراعم مواليد ٢٠١٢ المجموعة الثالثة الدور الاول للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢.

 

 فريق براعم كرة القدم بنادي زد مواليد ٢٠١٢ تحت قيادة ، الدكتور شادي هشام جمال الدين ، وعمرو عادل مدربا عاما، وعبد الله فاروق مدربا، ومصطفى صلاح مدرب حراس مرمى، وبهاء أحمد إبراهيم إداريا.


أحرز أهداف اليوم كلا من:

 

محمد عمرو عوض هدف
عبدالرحمن أحمد حسن هدف
نصار محمد نصار هدف
ياسين أحمد عمر  هدف
آدم وهبي هدف

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي وتامر حفني نائب القطاع ، علي متابعة المباراة وتهنئة الجهاز والاعبين عقب الفوز اليوم  وعقد جلسه مع الاعبين وحثهم علي ، استمرار الفوز و التتويج بالبطوله والسعي دائما نحو تصدر الدوري وحصد اللقب ورفع شعار زد .

ناهيا مهرجان البراعم نادى زد زد ٢٠١٢

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