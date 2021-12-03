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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية بذوي الهمم في يومهم العالمي بـ الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم حزب حماة الوطن أمانة البحر الأحمر، احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الجمعة، والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، والذي تقرر تخصيصه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة الغردقة.

 

حضر الاحتفالية محمد الشناوي أمين عام حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر وجميع أمناء الحزب بالمحافظة، وعدداً من الجمعيات الخيرية، وبمشاركة مدرسة التربية الفكرية والصم والبكم والمكفوفين، وعدد من أبناء مدينة الغردقة.

 

وقال الشناوي، إن الاحتفالية أدخلت هذا اليوم كل الفرح والسرور علي ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، بحضور عدد 900 من الأطفال.


شمل الاحتفال الذي استمر من الثانية عشر ظهرا الي الخامسة مساءا علي العديد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية المختلفة والتي قدمها كبري الفرق الفنية، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

 

وأشار الشناوي إلى ان امانة حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر مع الشركاء تسعى لإستثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج لخدمة مجتمع البحر الأحمر، والعمل على دمج اصحاب الهمم في المجتمع والحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع.

 

وأوضحت الدكتورة نصره سعد أمين امانة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب حماة الوطن بالبحر الأحمر ان الاحتفال بهذا اليوم يهدف تعريف المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة والحقوق التي يجب أن يكفلها لهم المجتمع، ومن أهمها العيش بشكل طبيعي دون أي نوع من أنواع التمييز ضدهم، وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة، بالإضافة إلي العمل على انخراطهم في المجتمع، وتعاملهم بالمساواة مع جميع الأفراد في المجتمع دون أي تمييز قد يحدث ضدهم، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الحزب للاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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