وسط تمثيل مصري مشرف.. تفاصيل معرض ملتقى ارسينوى لاندسكيب فى البانيا

افتتح السفير محمد حيدر سفير جمهورية مصر العربية في البانيا معرض أرسينوي للفن التشكيلى وسط حضور راق للسفارة المصرية.

وأشاد الحضور بالأعمال الفنية التي جسدت الطبيعة في بعض المدن الألبانية والتي تمت زيارتها أثناء فتره الملتقى من ٢٠ : ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١.

وأشارت الفنانة التشكيلية د. دينا طريف مدير وقومسيير الملتقى ان الهدف الرئيسي للملتقى هو الاتجاه التعبير الفني عن مشاهد الاندسكيب بالبانيا للاستذاده البصرية والاستلهام الفني وفق رؤية كل فنان الخاصة به .

وجاء المعرض مشرفاً لاسم مصر لما تميزت به الأعمال الفنية من تنوع بالفكر والتعبير الفني، حيث أبدع الفنانون المشاركون بالملتقى أكثر من ٥٥ لوحة، وتميز كل فنان بمجموعة لوحات تحمل بصمته الخاصة.

وفي كلمة السفير أشاد بالتنظيم المتميز للملتقى ووجه الشكر للفنانين المشاركين لما بذلوه من جهد ورؤية متنوعة بلمساتهم الفنية التى أظهرت المعرض في أبهي صوره .