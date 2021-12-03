الزمالك يستأنف تدريباته في غياب الدوليين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع.

ويستعد الفريق للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.



وشهدت التدريبات غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الأول، بخلاف التونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لتواجدهما مع منتخب تونس والمغربي أشرف بن شرقي المنضم لمنتخب بلاده.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى وصول الفريق لأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري.

