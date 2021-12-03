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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة دفاتر مايا: قضية الفيلم ليست الحرب الأهلية ولكن تعاقب الأجيال

مخرجة دفاتر مايا
مخرجة دفاتر مايا

أكدت جوانا حاجي توما مخرجة الفيلم اللبناني دفاتر مايا أن الفيلم لا يتحدث عن الحرب الأهلية بشكل أساسي ولكنه يناقش قضية تعاقب الأجيال .

وتابعت جوانا حاجي توما مخرجة الفيلم اللبناني دفاتر مايا أن العمل تم تصويره في 2019 قبل انفجار مرفأ بيروت . 

وكانت قد أكدت جوانا حاجي توما مخرجة الفيلم اللبناني دفاتر مايا، أن العمل مستوحي من قصة حقيقية .

وتابعت جوانا حاجي توما خلال كلمتها قيل عرض الفيلم، أن العمل مستوحي من رسائل بينها وبين صديقاتها كانا يقومان بإرسالها خلال الحرب الأهلية في لبنان، حيث كانت إحداهما في لبنان والأخرى في فرنسا ، واستمر الأمر لمدة ٦ سنوات ثم انقطع الاتصال بينهما والتقتا بعد ٢٥ عاما، وحينها قررت وضعها في عمل سينمائى .

وعرض  اليوم لأول مرة في أفريقيا، فيلم "دفاتر مايا"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ 43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

حول فيلم دفاتر مايا

فيلم "دفاتر مايا" من إخراج جوانا هادجيثوماس، وخليل جريج، وهو من إنتاج فرنسا، لبنان، كندا، وأحداثه تدور حول أليكس التي تدخل إلى عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء، تعيش في مونتريال في ليلة عيد الميلاد، تتلقيان شحنة غير متوقعة، دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، ترفض مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه.

وكان قد بدأ  عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 102 دقيقة، في الساعة الـ 4 مساء، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1، أما العرض الثالث فهو يوم الأحد 5 ديسمبر في الساعة الـ 1 مساء في سينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

مايا دفاتر مايا جوانا حاجي توما مخرجة فيلم دفاتر مايا الفيلم اللبناني دفاتر مايا اللبناني

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