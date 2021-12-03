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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس يتفقد الشوارع بنفسه ولا يهتم بأي مخاطر

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

استعرض الإعلامى مصطفى بكرى، الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة لمتابعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة.

 

وقال مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: "هذه عادة الرئيس السيسى، حتى يوم الجمعة يتفقد الشارع بنفسه، غير مهتم بأي مخاطر كالعادة.. حافظ خريطة الجمهورية".

توقف الرئيس

وتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مرور، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

 

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

مصطفى بكري السيسي الإعلامي مصطفى بكري شبكة الطرق الجديدة اليوم الجمعة

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