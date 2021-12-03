الناس بتأكل العيش للفراخ والمواشي.. برلماني: يجب أن يكون دعم رغيف الخبز نقديًّا

قال محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الخبز هو الغذاء الرئيسي للشعب المصري، وهناك الكثير مما يحصلون عليه لا يستحقونه.

وأضاف محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، طالما توجد سوق سوداء؛ يوجد سعرين، وستكون هناك سرقة وخللا كبيرا في عملية الدعم.

وأكد عضو مجلس النواب: نمتلك الحلول، ونحتاج إلى قرار سياسي قوي، مثل قرار تحرير سعر الصرف.

ولفت الفيومى إلى أن البعض يحصلون على رغيف الخبز، ويعطونه للفراخ والمواشي لتأكله.

حل مشكلة الخبز

وأكد محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن حل مشكلة الخبز؛ تتمثل في أن يكون الدعم الذي يحصل عليه المستحقين، نقديًّا وليس عينيًا.