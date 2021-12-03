نوستالجيا.. المقاولون يتوج بطلا للأندية الأفريقية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر عام 1982 بطلا للأندية أبطال الكئوس للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية.

جاء ذلك بعدما تغلب ذئاب الجبل علي نظيره فريق باور ديناموز بطل زامبيا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة.

المباراة أقيمت أمام أكثر من 50 ألف متفرج يتقدمهم رئيس الجمهورية أنداك الراحل محمد حسني مبارك في أول ظهور كروي رياضي له بعد 14 شهرا من توليه سدة الحكم في أرض الكنانة.

الهدفين جاءا في الشوط الأول وسجلهما عبوده عبد القادر في الدقيقتين 33 و34 قبل أن يلغي له حكم اللقاء هدفا صحيحا في الشوط الثاني ليحصل ذئاب الجبل علي البطولة بمجموع 4_0 للمباراتين.

جاءت تشكيلة المقاولون العرب على النحو التالي : علاء خليل / علي شحاتة / نبيل عمار / عادل الكردي / زمزم / جمال سالم / سعيد الشيشيني / محمد رضوان / حمدي نوح / ناصر محمد علي / نبيل ابراهيم / عبودة.