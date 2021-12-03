مصطفى بكري: الخبز خط أحمر.. المواطن بيسد جوعه برغيف وحتة جبنة

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن رغيف الخبز يكلف الدولة من 59–64 قرش، "بشوية مش أو جبنة ورغيف عيش الواحد بيملى بطنه".

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، دائما رغيف الخبز خط أحمر أمام الحكومات، لافتا إلى أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين استطاع تجاوز كل الأزمات خاصة فى فترة كورونا.

وتابع بكرى، أن الخبز يصنع من نوعين من الأقماح، المحلى والمستورد، ومصر تمتلك 75 صومعة لتخزين الغلال بإجمالى 3.4 مليون طن.



وأكد بكرى، أن هذا العام الحكومة قدمت للقمح الذي يصنع منه الخبز 51 مليار جنيه، وبـ إنشاء الصوامع زاد الإحتياطى لـ 5 اشهر .

برلمانى

من جانبه قال محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الخبز هو الغذاء الرئيسي للشعب المصري. وهناك الكثير مما يحصلون عليه لا يستحقونه.

وأضاف محمد الفيومي: طالما يوجد سوق سوداء يوجد سعرين سيكون هناك سرقة وخلل كبير في عملية الدعم.

وأكد عضو مجلس النواب: نمتلك الحلول ونحتاج قرار سياسى قوى مثل قرار تحرير سعر الصرف.

ولفت الفيومى، إلى أن البعض يحصل على رغيف الخبز ويأكلها للفراخ والمواشي.

