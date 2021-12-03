بالتنسيق مع شرطة المرافق .. حملات مكثفة ضد الإشغالات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وشنت شرطة المرافق بقيادة اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع، حملة مكبرة على سوق باكوس و بعد المزلقان أمام مستشفى الهلال الأحمر و ش سينما ليلى.

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كما تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال شملت سوق المندرة وشارع النبوي المهندس.

وشنت شرطة المرافق حملة مكبرة بالتنسيق مع حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسى، وخلالها تم المرور علي المحال التجارية بشارع الهانوفيل ورضوان وطريق إسكندرية مطروح ومنطقة سوق الهانوفيل. حيث أسفرت عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة بمنطقة الهانوفيل، وإزالة والتحفظ على نحو عدد 100 حالة إشغال متنوعه. وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.