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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافي يكشف عن مرض نادر يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مبالغ

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مبالغ فيه، على فترات متقطعة.


وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع حرارة الجسم بشكل لافت يستوجب الذهاب إلى مستشفى الحميات، مشيرا إلى أن السبب قد يكون ناتج عن مرض حمى البحر الأبيض، وهو من الأمراض المناعية النادرة.

 أمراض مناعية

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن حمى البحر الأبيض هي أمراض مناعية تسبب التهاب ذاتي ليس بفعل فاعل أو فيروس، مؤكدا أن الأشخاص الذين يعانون من سخونة الجسم المتكررة مع المغص والسعال، وألم أمام القلب، أو في الصدر، من المرجح أن يكونوا مصابين بحمى البحر الأبيض.

وأضاف حسام موافي أن حمى البحر الأبيض ليست مشكلة كبيرة ولها تحليل جيني، موضحا أن طبيب المناعة يستطيع علاج هذا النوع من الحمى.

ارتفاع درجة حرارة الجسم درجة حرارة الجسم حرارة الجسم حسام موافي حمى البحر الابيض

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