يجب الاستفادة بعقل منفتح..المفتى: من يدعو إلى الاستغناء عن التراث ضل الطريق

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن العالم في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش، ونبذ العنف، معقبا:"مناقشة وتوضيح صورة الجماعات الإرهابية مع اى طرف يحدث انطباع ضد هذه الجماعات".



وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق، الأديان السماوية جاءت للارتقاء بحياة البشر عمران الأرض، والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور شوقى علام، تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، هو قضية محورية من القضايا الإنسانية الكبرى.

التراث

وأشار المفتى إلى أن، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والأشخاص والتجديد المنضبط الدول العربية أمر منطقي



وأكد المفتى ضرورة الوسطية في النقل من التراث عند التعامل مع الواقع والمستجدات فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث جملة وتفصيلًا فقد ضاع وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح.