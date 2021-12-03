مفتى الجمهورية: الجماعات الإرهابية أساءت للمسلمين

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن المسلمين الأوائل كان لديهم فهم سديد لموضوع الحوار مع الآخر واحترامهم له وانعكس على مظاهر الحضارة المتعددة التي عاشها المسلمون على مر العصور.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق،أن الجماعات الإرهابية أساءت للمسلمين وللعرب وللإسلام برغم أن عددهم لا يتجاوز مطلا 1% من المسلمين، و أتلفوا النبات والجماد و آذوا الحيوان بخلاف الإنسان.

ليس فيهم خير للمسلمين

وأكد الدكتور شوقى علام قائلا:"فهؤلاء ليس فيهم خير للمسلمين فضلا عن غيرهم، ولو كان إيمانهم قويًا كما يدّعون لكان محفزًا لهم في إقبالهم على الحوار وقبول الآخر.



وشدد فضيلة المفتي في حواره على أن العالم بات بحاجة إلى إجراءات عملية تفعِّل القيم الراقية حتى نئد الكراهية ونحيي المحبة والسلام، وعلى المهتمين بشأن الحوار النظر بعين الاعتبار إلى المشترك الإنساني من ناحية، وإلى احترام الخصوصيات والتنوعات من ناحية أخرى.

