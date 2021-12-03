المفتى: التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج العدل

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الإباحة فى مسألة تعدد الزوجات مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج تحقيق العدل،لأنه مسئول أمام الله.

وتابع المفتى: العلاقة هو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.

وأشار المفتي إلى أن للمرأة الحق في اللجوء للقضاء عند تضررها من زوجها، ولكن لا بد من الحاجة إلى منطقة الأخلاق والسكن والمودة حتى نخفف المشاكل الزوجية والأسرية وبالتالي نخفف الضغط على المحاكم.

