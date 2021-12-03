حقيقة تسجيل حالات وفيات بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، حقيقة تسبب المتحور الجديد أوميكرون في حالات وفيات حتى الآن.

قال "حسني"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: " متحور كورونا "أوميكرون" لم يسجل حالات وفاة حول العالم حتى الآن".

أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن أعراض"أوميكرون" هي نفسها أعراض فيروس كورونا.

أوضح أن فقدان حاستي الشم والتذوق ليسا من أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".