تبقى مش عاقل لو عملت كده.. رسائل مهمة من حسام موافي لمرضى الضغط

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسائل مهمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن مريض الضغط بحاجة إلى الراحة النفسية، والابتعاد عن العصبية والتوتر، مردفا: «طول ما أنت متوتر الضغط مش هيتظبط».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه لا ينبغي لمريض ضغط الدم تناول الملح لأنه العدو الأول والأخير، وعليه الالتزام بالأدوية المقررة، وإذا لزم الأمر يتوجب عليه تناول علاج للتوتر، حفاظا على صحته.

مرضى الضغط

ونصح حسام موافي، مرضى الضغط بعدم تناول الجبن والمعلبات والمياه الغازية والأكل الذي يأتي من خارج المنزل، مردفا: «أنهي أفضل الصحة ولا الأكل؟.. الأكل يفضل في الفم 10 ثواني فهل أضيع عمري عشان 10 ثواني! أبقى مش عاقل.. بلاش توتر ونقرب لربنا شوية نلاقي التوتر قل جدا».